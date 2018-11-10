Тюмень за день: 9 ноября

Фото Ирины Алькаевой

Региональный форум замещающих семей пройдет в Тюмени

Около 200 родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встретятся 10 ноября в Тюмени на IV Региональном форуме. Мероприятие пройдет во дворце творчества "Пионер".

У тюменки удалили опухоль в области носа размером с кулак

Тюменские врачи впервые выполнили эндоскопическую операцию по радикальному удалению опухоли в области носа. До этого подобные операции в России выполнялись лишь в одном клиническом центре в Москве.

В Тюмени прошел форум педагогов будущего

Актуальную повестку школы будущего и свободу как ключевую ценность образования обсудили на форуме педагогов "Крапива" в Тюменском госуниверситете. В форуме приняли участие 107 делегатов из 25 регионов России. Основная дискуссия происходила вокруг индивидуализации в образовании.

Московский ансамбль современной музыки даст концерт в Тюмени

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) выступит в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 10 ноября.

У автобуса №156 добавятся остановки

По информации Тюменьгортранса, с 10 ноября в схему маршрута № 156 "Областная библиотека — с/о "Липовый остров" включены новые промежуточные остановочные пункты "Улица 6-я Западная" в прямом и обратном направлениях.

Среди 100 лучших школ России — две из Тюменской области

Золотыми медалями лауреатов "100 лучших школ России" награждены Заводоуковская школа № 1 и Новозаимская школа Тюменской области.