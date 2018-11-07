Жителей Тюменской области предупреждают о похолодании и сильном ветре

По сведениям Тюменского гидрометцентра, завтра, 8 ноября, на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Синоптики обещают резкое понижение температуры до –5–10°С, а в северных районах до –15°С. В течение дня ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также гололедно-изморозевые отложения. Ветер порывистый северо-западный ветер 13–18 м/с. На дорогах гололедица.

В ГУ МЧС по Тюменской области жителям региона рекомендуют надевать соответствующие погоде обувь и одежду, а также быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. В экстренных случаях звоните по телефону "101" или "112".