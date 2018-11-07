Тюмень за день: 6 ноября

18:15 06 ноября 2018
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Фото Ирины Алькаевой

Александр Моор принял решение вместо очистки озера Лебяжье сосредоточиться на развитии озера Алебашево

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил структурам областного правительства, муниципальным властям объединить усилия и разработать комплексный проект развития зоны озера Алебашево в Тюмени. Об этом он сообщил в своих социальных сетях:

Мюзикл для детей и подростков презентуют в Тюмени

В Тюменском колледже искусств 6, 7, 8, 9 ноября пройдет премьера первого в регионе современного мюзикла для детей и подростков "Реальный двор"! Адресован он прежде всего школьникам и для них просмотр будет бесплатным.

В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города

Публичные слушания по проекту бюджета Тюмени на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов назначены на 15 ноября. Участие в них могут принять все желающие.

Тюмень примет юношеское первенство России по дзюдо

С 8 по 11 ноября в Тюмени состоится первенство России по дзюдо среди спортсменов 2002–2004 годов рождения. Среди участников — более 30 представителей Тюменской области. Всего за награды первенства и право войти в состав сборной России поборются более восьмисот юных спортсменов.

Тюмень активно готовится к Году театра

Подготовку к Году театра, которым объявлен 2019 год, начал департамент культуры администрации Тюмени. В рамках первого проекта объединения театральных студий театров подведомственных учреждений под названием "Открытие театрального сезона" состоялись финальные мероприятия.

Теги: Тюмень за день
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