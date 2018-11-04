Синоптики и дорожники предупреждают водителей о снегопадах в Тюменской, Свердловской, Курганской областях и в ХМАО

По информации синоптиков, 4 ноября на федеральных трассах ХМАО, Тюменской, Свердловской и Курганской областей ожидается снег, местами мокрый.

"Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Однако просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - обращается к воидителям пресс-служба Уралуправтодора.

Узнать о состоянии проезда, сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.