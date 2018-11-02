Тюмень за день: 2 ноября

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Тюменским водителям рекомендуют отложить поездки за город

В Тюменской области в связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого стекловидного льда на асфальте ГИБДД рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки.

Школьница из Тюменской области — одна из лучших лесных юниоров России

В финальном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост" в номинации "Лесоведение и лесоводство" третье место заняла участница Викуловского школьного лесничества "Росток" Елизавета Артемьева.

Тюменские волонтеры-поисковики заключили соглашение с полицией

Соглашение о взаимодействии заключили УМВД России по Тюменской области и поисково-спасательный отряд "Белая сова — Тюмень". Полицейские и волонтеры будут сотрудничать при проведении поисковых мероприятий в случаях безвестного исчезновения граждан.

Премьера на сцене Тюменского драмтеатра пройдет в "Ночь искусств"

Премьера спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Призраки" на сцене Тюменского Большого драматического театра состоится 4 и 5 ноября. Спектакль примет участие в традиционной "Ночи искусств" 4 ноября.

Цена проезда в тюменских автобусах с 2019 года увеличится на 1 рубль

О работе общественного транспорта Тюмени этой зимой и о планах на 2019 год рассказал на брифинге заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

В Тюмени с лета ведутся поиски 49-летнего Анатолия Ермизина

В Тюмени продолжаются поиски без вести пропавшего Анатолия Ермизина 1968 года рождения. 7 августа 2018 года мужчина ушел из дома по улице Олимпийской, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.