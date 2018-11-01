Тюмень за день: 1 ноября

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские врачи вернули зрение глухонемой пациентке

Непростую операцию по восстановлению зрения выполнили специалисты Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Они помогли вновь обрести зрение женщине, которая была лишена и других возможностей коммуникации с миром — она не могла слышать и говорить.

В индустриальный парк "Боровский" заходит последний резидент

В Тюменской области последним, двенадцатым резидентом, получившим право работать на площадке парка "Боровский", стала компания "Югсон Сервис". Компания планирует построить завод по сборке пакерно-якорного оборудования и производству деревянной тары.

"Молодость" Тюменского драмтеатра номинирована на "Золотую маску"

Тюменский драматический театр номинирован на национальную театральную премию "Золотая маска" со спектаклем "Молодость". Работа представлена в пяти номинациях: "Спектакль большой формы", "Работа режиссера" (Данил Чащин), "Женская роль" (Кристина Тихонова), "Мужская роль" (Сергей Скобелев) и"Работа художника" (Дмитрий Горбас).

Топ мероприятий в Тюмени на 2–5 ноября

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий на 2–5 ноября. В Тюмени пройдет "Ночь искусств", интересные концерты, выставки, мастер-классы и многое другое.

Тюменские поликлиники и почта меняют график на ноябрьские праздники

С 3 по 5 ноября изменится график работы тюменских отделений почтовой связи. Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.