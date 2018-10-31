Тюмень за день: 31 октября

Фото Ирины Алькаевой

Тюменские музеи соединят искусства на одну ночь

В это воскресенье, 4 ноября, в Тюмени всероссийская культурная акция "Ночь искусств" пройдет в различных учреждениях культуры, в том числе на шести музейных площадках.

На Цветном бульваре отпразднуют День народного единства

В День народного единства культорганизаторы Тюмени обещают горожанам разнообразие праздничных программ - торжества пройдут во всех районах областной столицы. Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает всех на главную концертную площадку – Цветной бульвар.

Тюменская область первая среди регионов запустила скрининговую программу колоректального рака

Вопросы развития онкологической службы обсудили представители медицинского сообщества на IX Всероссийской научно-практической конференции в Казани, посвященной стратегиям снижения смертности населения от онкологических заболеваний. Мероприятие объединило организаторов здравоохранения, онкологов, радиологов, терапевтов, цитологов и акушеров-гинекологов со всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Вниманию водителей: в Тюменской области ожидается сильный снегопад

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером, 31 октября, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе пройдет сильный снегопад.

Тюменские кванторианцы заняли призовое место на WorldSkills Russia Juniors

В Екатеринбурге с 24 по 28 октября состоялся V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018. В число призеров "WorldSkills Russia Juniors" вошли и обучающиеся тюменского детского технопарка "Кванториум".