Тюмень за день: 31 октября

Тюменские музеи соединят искусства на одну ночь
В это воскресенье, 4 ноября, в Тюмени всероссийская культурная акция "Ночь искусств" пройдет в различных учреждениях культуры, в том числе на шести музейных площадках.
На Цветном бульваре отпразднуют День народного единства
В День народного единства культорганизаторы Тюмени обещают горожанам разнообразие праздничных программ - торжества пройдут во всех районах областной столицы. Центр культуры и творчества "Тюмень" приглашает всех на главную концертную площадку – Цветной бульвар.
Тюменская область первая среди регионов запустила скрининговую программу колоректального рака
Вопросы развития онкологической службы обсудили представители медицинского сообщества на IX Всероссийской научно-практической конференции в Казани, посвященной стратегиям снижения смертности населения от онкологических заболеваний. Мероприятие объединило организаторов здравоохранения, онкологов, радиологов, терапевтов, цитологов и акушеров-гинекологов со всех регионов России и стран ближнего зарубежья.
Вниманию водителей: в Тюменской области ожидается сильный снегопад
Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером, 31 октября, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе пройдет сильный снегопад.
Тюменские кванторианцы заняли призовое место на WorldSkills Russia Juniors
В Екатеринбурге с 24 по 28 октября состоялся V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018. В число призеров "WorldSkills Russia Juniors" вошли и обучающиеся тюменского детского технопарка "Кванториум".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru