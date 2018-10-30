В Тюмени 18-летний юноша прописал в квартире матери полторы сотни мигрантов

В областном центре суд оштрафовал 18-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Летом 2018 года юноша уведомил уполномоченный орган о прибытии в квартиру на Червишевском тракте, где он жил с матерью, 148 мигрантов из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять гостям жилье для проживания он, само собой, не намеревался.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, в результате суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.