Улицу Волгоградскую в Тюмени закрыли для движения до октября

09:15 30 августа 2018
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www.tyumen-city.ru

С 30 августа до 9 октября ограничено движение транспортных средств по улице Волгоградской – на участке от улицы Карла Маркса до дома № 119 по ул. Волгоградской, по улице Новоселов – от улицы Карла Маркса до Волгоградской и от улицы Куйбышева до улицы Карла Маркса.

Временное ограничение связано с выполнением завершающего этапа строительно-монтажных работ на самотечном канализационном коллекторе по улице Интернациональная. От аэропорта "Плеханово" до улицы Волгоградской на протяжении 1,2 км диаметр трубы будет увеличен до 800 мм, сообщили в администрации города.

Участникам дорожного движения советуют обращать внимание на временные дорожные знаки и заблаговременно планировать маршруты движения.

Теги: ограничение движения , ремонт
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