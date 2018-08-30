Улицу Волгоградскую в Тюмени закрыли для движения до октября

С 30 августа до 9 октября ограничено движение транспортных средств по улице Волгоградской – на участке от улицы Карла Маркса до дома № 119 по ул. Волгоградской, по улице Новоселов – от улицы Карла Маркса до Волгоградской и от улицы Куйбышева до улицы Карла Маркса.

Временное ограничение связано с выполнением завершающего этапа строительно-монтажных работ на самотечном канализационном коллекторе по улице Интернациональная. От аэропорта "Плеханово" до улицы Волгоградской на протяжении 1,2 км диаметр трубы будет увеличен до 800 мм, сообщили в администрации города.

Участникам дорожного движения советуют обращать внимание на временные дорожные знаки и заблаговременно планировать маршруты движения.