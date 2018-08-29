Тюмень за день: 29 августа

В Тюмени состоится митинг в День памяти жертв террористического акта в Беслане
Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, состоится 3 сентября с 17 до 20 часов на Центральной площади у правительства Тюменской области, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".
В Тюмени состоялся баттл избирателей в рамках проекта "Мой участок"
Председатель тюменского областного избиркома Игорь Халин представил обновленный проект "Мой участок" 29 августа в мультицентре "Моя территория". Презентация проходила в рамках баттла избирателей, во время которого молодежь Тюмени проверяла свои знания об избирательном праве.
Почта упростила порядок отправки посылок
В тюменских отделениях почтовой связи действует упрощенный порядок отправки посылок. Чтобы отправить посылку быстрее, отправитель на сайте Почты России в разделе "Посылки" заполняет специальную форму.
Вместе отпраздновать День знаний приглашает "Орфей"
Праздничная программа "Здравствуй, страна знаний!" состоится на базе Дома культуры "Орфей" 1 сентября в 12 часов. Гостей ждет торжественный концерт, массовые игры и театрализованное представление.
В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей
30 августа, в четверг, с 11 до 20 часов во всех поликлиниках Тюмени и АО "Здоровье" состоится очередной день открытых дверей.
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