Тюмень за день: 27 августа

Фото Дмитрия Изосимова

Тюменскому фронтовику исполнилось 105 лет

Андрей Васильевич Кошкаров - старейший участник Великой Отечественной войны, проживающий в Тюмени. Сегодня, 27 августа, ему исполнилось 105 лет.

Возле Александровского сада в Тюмени открыли дорогу

"Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" завершила работы по замене тепловых сетей в районе Александровского сада.

В тюменском музейном комплексе состоялась первая регистрация брака

Первая церемония бракосочетания состоялась в музейном комплексе имени Ивана Словцова 18 августа. Зарегистрировал брак сотрудник ЗАГСа, сообщили в пресс-службе тюменского музейно-просветительского объединения.

Жители Тюмени могут попробовать выпечку и блюда из школьного меню

Гастрономическая площадка "Школьная перемена" работала в Тюмени 25 августа в выставочном центре на улице Севастопольской.

На технофестивале #ДорогаВШколу юные тюменцы повторили правила дорожного движения

25 августа на несколько часов Центральная площадь превратилась в яркую праздничную площадку. Мастер-классы по фигурному вождению велосипеда, оказанию первой помощи при ДТП, экзамены по ПДД, викторина "Безопасный Интернет", картинги, показательные выступления ГИБДД и многое другое привлекали больших и маленьких горожан.