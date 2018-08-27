Возле Александровского сада в Тюмени открыли дорогу

"Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" завершила работы по замене тепловых сетей в районе Александровского сада.

В межотопительный период специалисты компании произвели капитальный ремонт 252 метров магистрального трубопровода и оснастили участок системой оперативного дистанционного контроля.

Система позволит контролировать состояние теплоизоляционного слоя трассы, а в случае возникновения утечки – точно определять место повреждения.

По окончании строительно-монтажных работ на объекте уложено новое дорожное покрытие. Движение автомобильного транспорта по улице Мало-Загородной восстановлено.

На прилегающей к проезжей части территории будет произведен посев травы. В ходе капитального ремонта подрядной организацией были соблюдены все требования по защите зеленых насаждений, предусмотренные Правилами благоустройства города Тюмени, сообщает пресс-служба УСТЭК.