Возле Александровского сада в Тюмени открыли дорогу

"Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" завершила работы по замене тепловых сетей в районе Александровского сада.
В межотопительный период специалисты компании произвели капитальный ремонт 252 метров магистрального трубопровода и оснастили участок системой оперативного дистанционного контроля.
Система позволит контролировать состояние теплоизоляционного слоя трассы, а в случае возникновения утечки – точно определять место повреждения.
По окончании строительно-монтажных работ на объекте уложено новое дорожное покрытие. Движение автомобильного транспорта по улице Мало-Загородной восстановлено.
На прилегающей к проезжей части территории будет произведен посев травы. В ходе капитального ремонта подрядной организацией были соблюдены все требования по защите зеленых насаждений, предусмотренные Правилами благоустройства города Тюмени, сообщает пресс-служба УСТЭК.
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