Тюмень за день: 20 августа

Первый тюменский Яйцефест собрал более двух тысяч зрителей
"Тюменский яйцефест" прошел 18 августа в Каскаре. На стадионе в центре села развернулись большая и малая сцены, торговые ряды, палатки "Ресторанного дворика" и мастеров-умельцев, спортивная и игровые площадки.
В ближайшие сутки в Тюмени возможны сильные ливни и шквалистый ветер
По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня 20 августа и в течение суток 21 августа на юге Тюменской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра 21 августа до 15-20 м/с. В Тюмени сильный дождь, усиление ветра до 18 м/с ожидаются в дневные часы 21 августа. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.
Тюменцы могут выиграть клубную карту в атлетический клуб "Антей"
Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке организаторов конкурса "Тюменская марка" запустил в соцсети "ВКонтакте" розыгрыш клубной карты на три месяца в атлетический клуб "Антей". Победителя объявят 28 августа.
Кейтеринг в Тюмени: центр "Семья" помогает организовать праздники и мероприятия
Организовать семейные и корпоративные праздники в Тюмени помогаетрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". Профессиональный кейтеринг – это современный и удобный способ организации питания на любом мероприятии.
Тюменские врачи отметили, что их пациенты стали чаще страдать от панкреатита
За первое полугодие 2018 года врачи консультативно-диагностического центра "Эндос" провели около 15 тысяч ультразвуковых исследований брюшной полости. В половине случаев гастроэнтерологи заподозрили у пациентов панкреатит и направили их на дополнительное обследование для уточнения диагноза.
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