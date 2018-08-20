Тюмень за день: 20 августа

Фото Ирины Алькаевой

Первый тюменский Яйцефест собрал более двух тысяч зрителей

"Тюменский яйцефест" прошел 18 августа в Каскаре. На стадионе в центре села развернулись большая и малая сцены, торговые ряды, палатки "Ресторанного дворика" и мастеров-умельцев, спортивная и игровые площадки.

В ближайшие сутки в Тюмени возможны сильные ливни и шквалистый ветер

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу дня 20 августа и в течение суток 21 августа на юге Тюменской области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра 21 августа до 15-20 м/с. В Тюмени сильный дождь, усиление ветра до 18 м/с ожидаются в дневные часы 21 августа. Возможно резкое ухудшение дорожной обстановки.

Тюменцы могут выиграть клубную карту в атлетический клуб "Антей"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке организаторов конкурса "Тюменская марка" запустил в соцсети "ВКонтакте" розыгрыш клубной карты на три месяца в атлетический клуб "Антей". Победителя объявят 28 августа.

Кейтеринг в Тюмени: центр "Семья" помогает организовать праздники и мероприятия

Организовать семейные и корпоративные праздники в Тюмени помогаетрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья". Профессиональный кейтеринг – это современный и удобный способ организации питания на любом мероприятии.

Тюменские врачи отметили, что их пациенты стали чаще страдать от панкреатита

За первое полугодие 2018 года врачи консультативно-диагностического центра "Эндос" провели около 15 тысяч ультразвуковых исследований брюшной полости. В половине случаев гастроэнтерологи заподозрили у пациентов панкреатит и направили их на дополнительное обследование для уточнения диагноза.