Тюмень за день: 10 августа

Выходные в Тюмени будут прохладными

Конец этой недели не порадует тюменцев теплом. Сегодня в течение дня синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура воздуха вечером — около +12 градусов.

Тюменцев ждут в палатках здоровья

Первая развернется на территории перед домами по ул. Олимпийской, 25 и 19а с 9 до 15 часов. Всех желающих проконсультируют специалисты поликлиники №12. Горожанам сделают анализ крови на холестерин и сахар экспресс-методом, измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела. Кроме того, проведут осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа и произведут забор мокроты для исследования на туберкулез.

В Тюмени пожилые добровольцы научатся делать тактильные книги

Тюменские волонтеры штаб-квартиры "серебряных" добровольцев помогут сделать тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Активисты освоят технику изготовления книг, познакомятся с особенностями изготовления героев-кукол, применят технику валяния из войлока, различные виды рукоделия, а также украсят обложки разнофактурной тесьмой и фурнитурой.

Более пятисот тюменских многодетных семей получили земельные участки

В Тюменской области для 2 тысяч многодетных семей выделено 170 га земли. 516 семей получили участок в нынешнем году. Всего в регионе, по данным департамента имущественных отношений Тюменской области, земельными наделами обеспечено 6792 семьи — порядка 52% от числа семей, стоящих на учете.

В тюменском музее начала работу уникальная выставка "Открытый чум"

Этнографическая выставка-впечатление "Открытый Чум" торжественно распахнула двери для посетителей в Музейном комплексе им И.Я. Словцова 9 августа. Выставка приурочена к Международному дню коренных народов мира и будет работать до 1 сентября включительно.