Тюмень за день: 10 августа

Выходные в Тюмени будут прохладными
Конец этой недели не порадует тюменцев теплом. Сегодня в течение дня синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура воздуха вечером — около +12 градусов.
Тюменцев ждут в палатках здоровья
Первая развернется на территории перед домами по ул. Олимпийской, 25 и 19а с 9 до 15 часов. Всех желающих проконсультируют специалисты поликлиники №12. Горожанам сделают анализ крови на холестерин и сахар экспресс-методом, измерят артериальное давление, рост, вес, объем талии, рассчитают индекс массы тела. Кроме того, проведут осмотр кожных покровов с помощью дерматоскопа и произведут забор мокроты для исследования на туберкулез.
В Тюмени пожилые добровольцы научатся делать тактильные книги
Тюменские волонтеры штаб-квартиры "серебряных" добровольцев помогут сделать тактильные книги для детей с нарушениями зрения. Активисты освоят технику изготовления книг, познакомятся с особенностями изготовления героев-кукол, применят технику валяния из войлока, различные виды рукоделия, а также украсят обложки разнофактурной тесьмой и фурнитурой.
Более пятисот тюменских многодетных семей получили земельные участки
В Тюменской области для 2 тысяч многодетных семей выделено 170 га земли. 516 семей получили участок в нынешнем году. Всего в регионе, по данным департамента имущественных отношений Тюменской области, земельными наделами обеспечено 6792 семьи — порядка 52% от числа семей, стоящих на учете.
В тюменском музее начала работу уникальная выставка "Открытый чум"
Этнографическая выставка-впечатление "Открытый Чум" торжественно распахнула двери для посетителей в Музейном комплексе им И.Я. Словцова 9 августа. Выставка приурочена к Международному дню коренных народов мира и будет работать до 1 сентября включительно.
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