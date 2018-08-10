Выходные в Тюмени будут прохладными

Конец этой недели не порадует тюменцев теплом. Сегодня в течение дня синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура воздуха вечером — около +12 градусов.

В субботу, 11 августа, в Тюмени утро начнется с сильного дождя, небольшие осадки вероятны до самого вечера, в течение дня +12...+14 градусов.

В воскресенье выглянет солнце, дождя не ожидается, днем — до +17 градусов.