Выходные в Тюмени будут прохладными

10:01 10 августа 2018
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Конец этой недели не порадует тюменцев теплом. Сегодня в течение дня синоптики обещают небольшой дождь, максимальная температура воздуха вечером — около +12 градусов. 

В субботу, 11 августа, в Тюмени утро начнется с сильного дождя, небольшие осадки вероятны до самого вечера, в течение дня +12...+14 градусов.

В воскресенье выглянет солнце, дождя не ожидается, днем — до +17 градусов.

Теги: прогноз погоды
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