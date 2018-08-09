Тюмень за день: 9 августа

Фото Дениса Сычева

Топ мероприятий на 10–12 августа в Тюмени: парк роботов, музейные выставки, концерты

Выставки в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, невероятный "Парк роботов", массовый запуск светящихся шариков, "Стальной характер" и многое другое ожидает жителей и гостей Тюмени в грядущий уикенд. Подробнее - в обзоре мероприятий на 10-12 августа от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Какие ТВ-премьеры посмотреть в августе?

Каналы готовятся к новому телесезону, и уже в августе нас ждут интересные премьеры. Чтобы вы ничего не пропустили, телеком-оператор "Дом.ru" подготовил рекомендации.

Спортшкола "Прибой" примет участие в общегородском праздновании Дня физкультурника

Тюмень вместе со всей страной отметит один из главных спортивных праздников — День физкультурника. По хорошей традиции тюменские организаторы подготовили для горожан немало сюрпризов. Насыщенная спортивная программа ожидает любителей спорта 11 августа.

На улице Монтажников временно ограничат движение

В областном центре несколько раз ограничат движение транспорта на улице Монтажников на примыкании к улице Широтной при движении от улицы Федюнинского.

Кинопремьеры недели: йети, морские духи и симпатичные шпионки

На этой неделе зрители смогут отправиться на поиски снежного человека вместе с героями канадской анимационной ленты, познакомиться с маленькой обезьянкой Санни и узнают, где обитают духи, которые ведают сменой времен года. Кроме того, на экраны кинотеатров выйдут фильмы ужасов "Мег: монстр глубины" и "Зло", а также комедийный боевик "Шпион, который меня кинул". Подробнее — в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".