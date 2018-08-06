Тюмень за день: 6 августа

В Тюмени на неделе дождливо

На этой неделе в областной центр теплые дни придут совсем ненадолго, но и они рискуют выдаться пасмурными и дождливыми.

Тюменцы познакомятся с бытом северных кочевников на выставке "Открытый Чум"

Этнографическую выставку "Открытый Чум", которая знакомит с традиционны укладом жизни кочевых народов Севера, можно посетить во внутреннем дворе тюменского музейного комплекса в течение августа.

Тюменцы ждут Илона Маска к себе на СУП

Молодежь из "Опоры России" отправила американскому бизнесмену Илону Маску открытое приглашение на международный форум "Слет успешных предпринимателей" (СУП) в Тюмень.

Владимир Путин и Александр Моор обсудили реализацию проекта "Медицинский город"

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона. Глава государства, в частности, подробно интересовался процессом строительства крупного медицинского центра в области.

В августе Тюменский драмтеатр принимает гастроли

Гастроли Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ пройдут на сцене Тюменского большого драматического театра с 15 по 17 августа.