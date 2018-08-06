В Тюмени на неделе дождливо

На этой неделе в областной центр теплые дни придут совсем ненадолго, но и они рискуют выдаться пасмурными и дождливыми.

Сегодня днем в Тюмени воздух прогреется максимум до +22 градусов, в течение всего дня вероятны осадки, к вечеру — с грозой.

Во вторник и среду синоптики обещают потепление, днем до +26 градусов, возможны небольшие осадки. В четверг, 9 августа, затяжные дожди: в первой половине дня небольшой дождь, который к вечеру может перерасти в сильный.

Пятница станет самым холодным днем на неделе — днем максимум до +16 и небольшие осадки. В субботу, 11 августа, чуть теплее — в светлое время суток до +19, в воскресенье та же температура воздуха и солнечно.