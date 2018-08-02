Тюмень за день: 2 августа

18:15 02 августа 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Единый центр оперативного реагирования города Тюмени сообщает о  неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются в городе в ближайшие сутки.

Топ мероприятий на 4-5 августа в Тюмени: выставки, школьная ярмарка и жаркие вечеринки

В ближайшие выходные тюменцев ждут увлекательные выставки в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, школьная ярмарка, йога-слет, большая вечеринка с Юлией Коган и многое другое. Организовать досуг поможет обзор мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Тюменцы могут бесплатно попасть на пенную вечеринку

Большая пенная вечеринка состоится в тюменском КТЗ Байконур 4 августа, начало в 22:00. Розыгрыш ВИП-билетов на мероприятие проходит на страничке проекта "Афиша Тюмень" в Инстаграме.

С начала года в Тюмени на свет появились более 7 тысяч малышей

По данным комитета загс администрации Тюмени, в июле этого года в областном центре зарегистрировали 1198 новорожденных, в целом за семь месяцев 2018 года на свет появилось 7674 малыша.

В Тюменской области выберут лучший поисковый отряд

В Тюменской области стартовал  IX областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

Теги: Тюмень за день
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