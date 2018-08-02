В Ялуторовске УК делала постановочные фото с якобы установленными контейнерами для мусора

В Ялуторовске в суд передано уголовное дело в отношении директора управляющей компании ООО "Домоуправление+", который вместо того, чтобы исполнить решение суда и обустроить контейнерные площадки для мусора в городе, предоставлял в контролирующий орган постановочные фотографии о проделанной работе.

В 2014 году Ялуторовский районный суд обязал ООО "Домоуправление+" устроить контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов на расстоянии не более ста метров от 103 многоквартирных жилых домов в Ялуторовске. Было возбуждено исполнительное производство, и директор трижды предупрежден об уголовной ответственности за игнорирование судебного решения.

Вместо реального исполнения он поручил работникам УК поочередно ставить два контейнера с металлическим ограждением в каждой точке и фотографировать их. Фотографии с якобы установленными у домов контейнерами директор предоставил судебному приставу, а тот, не удостоверившись, как все обстоит на деле, вынес постановление об окончании исполнительного производства.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, директор ООО "Домоуправление+" и после возобновления исполнительного производства не установил контейнеры, вскоре он предстанет перед судом. Уже рассматривается уголовное дело в отношении судебного пристава — он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.