Тюмень за день: 1 августа

На улице Таллинской на две недели ограничено движение

С 1 по 15 августа в Тюмени на улице Таллинской участок в районе моста через ручей будет закрыт для транспорта. Здесь проходят ремонтные работы.

В СДЮСШОР "Прибой" открылся летний лагерь "Планета спорта"

Торжественное открытие лагеря с дневным пребыванием детей "Планета спорта" прошло на базе СДЮСШОР "Прибой" накануне, 30 июля. Смена продлится до 17 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

ТКТО запустило консультацию по продажам билетов через сообщество "Афиша Тюмень"

Жители областного центра и гости региона теперь могут проконсультироваться со специалистами тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) по мероприятиям через социальные сети, после чего оплатить билеты онлайн. Проект запущен вместе с одним из самых популярных пабликов города "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В Тюменской области готовятся к проведению "Яйцефеста"

"Яйцефест" состоится в селе Каскара Тюменского района 18 августа. На первом в Тюменской области фестивале яйца местные производители представит свою продукцию в виде сельского подворья, рестораны Тюмени угостят участников изысканными блюдами из яйца и куриного мяса, шеф-повара поделятся своими рецептами.

Тюменцев призывают творить добро

"Лавка добра" работает в региональном центре "Семья" в рамках проекта "Творить добро — просто". Тюменцы могут передать вещи специалисту "Лавки добра", который в дальнейшем подберет для них новых хозяев из малоимущих, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.