В Тюмени ищут очевидцев ДТП на улице Луначарского

15:27 27 июля 2018
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Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в областном центре на минувшей неделе.

В субботу, 21 июля, в 17.30 на улице Луначарского в районе дома №53 столкнулись "Тойота" и "Газель", пассажир последней получил травмы.

Очевидцев происшествия просят обратиться в отделение по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области:  каб. № 901, тел.: 794-668, 794-596.

Теги: ДТП , поиски
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