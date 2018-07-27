В Тюмени ищут очевидцев ДТП на улице Луначарского

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в областном центре на минувшей неделе.

В субботу, 21 июля, в 17.30 на улице Луначарского в районе дома №53 столкнулись "Тойота" и "Газель", пассажир последней получил травмы.

Очевидцев происшествия просят обратиться в отделение по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области: каб. № 901, тел.: 794-668, 794-596.