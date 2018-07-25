На участке улицы Мельникайте запретят парковаться вдоль дороги

В Тюмени с 10 августа начнет действовать ограничение на стоянку и остановку автомобилей вдоль проезжей части по ул. Мельникайте по четной стороне — от пересечения с ул. Харьковской до пересечения с ул. 50 лет Октября, а также на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Республики. Там появятся знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".

Такое решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Ленинского административного округа для упорядочения парковки транспорта. Автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.