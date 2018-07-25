Тюмень за день: 25 июля

Фото Светланы Бречко

Праздничное гашение почтовой продукции проходит в Тюмени ко Дню города

Тюменский филиал Почты России организует гашение почтовой продукции специальными переводными штемпелями к празднованию 432-го дня рождения города.

В Затюменском парке пройдет инклюзивный забег среди детей

В Тюмени в это воскресенье, 29 июля, в парке Затюменском пройдет эстафета и благотворительный инклюзивный детский забег под эгидой проекта "Спорт без границ".

Мусоросортировочный завод в Тюмени заработает в августе

Тюменский мусоросортировочный завод, расположенный на 9-м километре Велижанского тракта, будет введен в эксплуатацию в следующем месяце. Его мощность составит 350 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Реализация проекта позволит снизить до 60% поток отходов, направляемых на захоронение на расположенной в непосредственной близости от завода полигон твердых коммунальных отходов.

На участке Пермякова — Широтная временно ограничат движение транспорта

На несколько дней в Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Широтной на примыкании к улице Пермякова при движении от улицы Олимпийской. Ограничение будет действовать с 22.00 27 июля до 7.00 30 июля. На этом участке пройдут плановые работы по реконструкции тепломагистрали. Движение по улице Пермякова будет осуществляться в обычном режиме.

Utair приглашает в Тюмень на авиашоу

Utair покажет самые современные образцы вертолетов, в небе свои умения продемонстрируют пилоты и парашютисты. За отдельную плату можно будет полетать на вертолете и посмотреть на Тюмень с высоты.