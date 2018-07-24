Тюмень за день: 24 июля

В День города на дорогах Тюмени ограничат движение транспорта

В эту субботу, 28 июля, участки ряда улиц областного центра будут закрыты для транспорта на время культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города.

Врачи Тюмени и Екатеринбурга провели внутриутробную операцию на головном мозге ребенка

Впервые в медицинской практике нашей страны выполнена сложнейшая внутриутробная операция на головной мозг ребенку (вторая в мире). Ее провела бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга.

"Хор Турецкого" даст в Тюмени концерт под открытым небом

Праздничный концерт от арт-группы "Хор Турецкого" в честь 432-й годовщины со дня образования Тюмени состоится 28 июля. Концерт под открытым небом пройдет на площади 400-летия Тюмени. Начало мероприятия в 18.00, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

Малоимущим семьям помогут собрать детей в школу

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" объявляет о старте ежегодной благотворительной акции "Собери ребенка в школу!". До 20 августа неравнодушные тюменцы могут сдать в "Лавку добра" вещи в хорошем состоянии для детей из малоимущих семей.

Аттракцион виртуальной реальности откроется в ТРЦ "Остров"

Виртуальная реальность станет еще ближе к тюменцам. Открытие игрового аттракциона VRparty состоится 29 июля в 10:00 на третьем этаже ТРЦ "Остров" (Федюнинского, 67).