На мужчину, прокатившегося по центру Тюмени в ванной, составили протокол

Фото: Эдуард Филиппов / vk.com

Госавтоинспекция Тюменской области отреагировала на разошедшуюся в интернете историю с жителем Тюмени, который в минувшее воскресенье прокатился по городу в ванной на колесах. Наполненная водой ванна были прицеплена к кроссоверу, а плескавшийся в ней тюменец то и дело принимался тереться мочалкой и брызгаться водой из водяного пистолета.

"Сотрудники ГИБДД Тюменской области проверили информацию и установили водителя и пассажира автомобиля. 29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения, и пояснили, что просто хотели развлечься", — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении за нарушение правил перевозки людей и разъяснили мужчинам, что своими действиями они не только нарушили правила дорожного движения, но и подвергли реальной опасности себя и окружающих.