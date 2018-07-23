Тюмень за день: 23 июля

Фото Романа Бухтиярова

Тюменцам обещают теплую неделю

По предварительному прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие дни в Тюмени будут теплыми, температура воздуха в дневное время составит в до 28-30 градусов тепла, возможны небольшие осадки. В конце недели похолодает.

Музейный комплекс подготовил для тюменцев насыщенную программу ко Дню города

Тюменское музейно-просветительское объединение встречает 432 год рождения родного города насыщенной программой "Мое достояние". Гостей ожидают творческие мастер-классы, детские интерактивы, интересные выставки и даже театрализованная экскурсия.

Александр Моор: киберспорт - это возможность выстроить будущую профессиональную траекторию в сфере информационных технологий

Федерация компьютерного спорта России приняла решение о проведении в Тюмени финала Кубка России по киберспорту, сообщили в пресс-службе губернатора. Как сообщил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ФКС и правительством Тюменской области, на протяжении трех месяцев специальная группа экспертов проводила анализ потенциально возможных городов для проведения этого турнира.

"Стальной характер" в Тюмени поменяет формат

Абсолютно новый формат летнего экстремального забега "Стальной характер" ждет тюменцев в августе. Впервые можно будет выбрать трассу – 5 или 10 километров, а еще установить личный зачет по времени. На первой дистанции участников забега ждет 20 испытаний различной сложности, на второй – на пять больше. Кроме того, в этом году можно будет попробовать себя в категории "Любители" или "Профессионалы".

В Тюмени на улице Новоселов на две недели ограничили движение

В областном центре на улице Новоселов в районе дома № 2б с 23 июля по 7 августа ограничено движение транспорта. Там ведутся аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Более сотни хозяев самовольных построек подались на оформление участков в собственность

В Тюменской области продолжается процедура оформления в собственность государственных и муниципальных земельных участков, находящихся под индивидуальными домами с признаками самовольной постройки. За месяц в департамент имущественных отношений Тюменской области поступило 113 заявлений от собственников жилья.