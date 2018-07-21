Тюмень за день: 20 июля

Фото Светланы Бречко

Скачки фаворитов: тюменцев приглашают на главное светское событие

Скачки фаворитов 2018 состоятся на тюменском ипподроме 28 июля. В программе - соревнования на пони, конкур, забеги породистых скакунов. У гостей будет возможность сделать импровизированные ставки, красивые снимки, отдохнуть на свежем воздухе, посмотреть концертную программу и поучаствовать в интерактивах.

В Тюмени пройдет шоу комедийной импровизации

Театр комедийной импровизации BreakFastBand приглашает 21 июля тюменцев на шоу в честь своего дня рождения. Место и время организаторы сообщат лично каждому после регистрации в сообщениях группы во "Вконтакте".

Центр "Семья" приглашает тюменцев на мастер-классы и консультации

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 21 июля организует для тюменцев мероприятия в рамках реализации информационно-развлекательного проекта "Семья во дворе".

Концерт на набережной перенесли на 22 июля

Концерт Тюменского филармонического оркестра, который должен был состояться сегодня, 20 июля, из-за дождя перенесен на 22 июля.

Киноновинки недели: "Килиманджара", "Паранормальное" и другие

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет обзор киноновинок недели. Вера на экраны кинотеатров вышли фантастический фильм "Зои", триллеры "Клуб миллиардеров" и "Офисный беспредел", ужастик "Паранормальное". Парад киноновинок дополнят отечественная комедия "Килиманджара" и немецкая драма "Это чертово сердце".