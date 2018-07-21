Тюмень за день: 20 июля

Скачки фаворитов: тюменцев приглашают на главное светское событие
Скачки фаворитов 2018 состоятся на тюменском ипподроме 28 июля. В программе - соревнования на пони, конкур, забеги породистых скакунов. У гостей будет возможность сделать импровизированные ставки, красивые снимки, отдохнуть на свежем воздухе, посмотреть концертную программу и поучаствовать в интерактивах.
В Тюмени пройдет шоу комедийной импровизации
Театр комедийной импровизации BreakFastBand приглашает 21 июля тюменцев на шоу в честь своего дня рождения. Место и время организаторы сообщат лично каждому после регистрации в сообщениях группы во "Вконтакте".
Центр "Семья" приглашает тюменцев на мастер-классы и консультации
Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" 21 июля организует для тюменцев мероприятия в рамках реализации информационно-развлекательного проекта "Семья во дворе".
Концерт на набережной перенесли на 22 июля
Концерт Тюменского филармонического оркестра, который должен был состояться сегодня, 20 июля, из-за дождя перенесен на 22 июля.
Киноновинки недели: "Килиманджара", "Паранормальное" и другие
"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет обзор киноновинок недели. Вера на экраны кинотеатров вышли фантастический фильм "Зои", триллеры "Клуб миллиардеров" и "Офисный беспредел", ужастик "Паранормальное". Парад киноновинок дополнят отечественная комедия "Килиманджара" и немецкая драма "Это чертово сердце".
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