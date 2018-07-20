На набережной Тюмени частично поменяли гранит

На набережной Тюмени заменены гранитные плиты с повышенной эффективной удельной активностью природных радионуклидов.

После замены плит проведен радиационный контроль с измерением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на на участках, где ранее были обнаружены локальные радиационные загрязнения, а также гамма-фон на прилегающей территории.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" и протоколом измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности – в пешеходной зоне объекта, на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения" и гамма-фон города Тюмени, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.