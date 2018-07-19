Тюмень за день: 19 июля

Тюменские сотрудники Росгвардии получили медали "За отвагу на пожаре"
Медали МЧС России "За отвагу на пожаре" в торжественной обстановке вручили старшине Сергею Колесникову и сержанту Афгану Набиеву. Из горящего пятиэтажного дома на улице Парфенова в Тюмени росгвардейцы оперативно эвакуировали жильцов, а четверых вынесли на руках.
Не знаете, как уберечь детей от падения из окна? Спросите у Шекер Беликовой
Ординатор Тюменского государственного медуниверситета Шекер Беликова получила грант на Всероссийском конкурсе за проект "Дети в доме".
Топ мероприятий на 20 — 22 июля: концерт на набережной, запуск светящихся шаров, танцы на улицах
Тюменцев ждет насыщенная культурная программа в предстоящие выходные: концерт филармонического оркестра на набережной, запуск светящихся шаров на Цветном бульваре, первенство России по боксу, танцы на улицах, бесплатные спортивные тренировки и, конечно, множество мастер-классов на любой вкус, спектакли, концерты и экскурсии. Подробности - в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Португальский клоун ждет тюменские "Сны улиц"
Фестиваль "Сны улиц" ежегодно дарит зрителям не только приятные эмоции от театральных постановок и импровизаций на свежем воздухе, но и открывает новые имена. В 2018 году в Тюменскую область впервые приедет клоун Энано из солнечной Португалии, вместе с местными коллективами он побывает со своим представлением во всех пяти городах юга региона. Что клоун ждет от выступления и как оценивает российскую публику, Энано рассказал пресс-службе фестиваля.
На "Экстрим ЭКСПО" в Тюмени запустят новый бренд спортивной одежды
Линейку одежды для любителей спорта и активного образа жизни выпускает "Союз экстремальных видов спорта". Презентация бренда состоится на фестивале "Экстрим ЭКСПО" в Тюмени 28 июля.
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