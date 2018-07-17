Тюмень за день: 16 июля

Трое тюменских школьников дважды стали стобалльниками ЕГЭ

Анастасия Панасейко из 94 школы Тюмени набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Александра Акуличева из 16 гимназии - на русском языке и химии, Полине Мамаевой из гимназии ТюмГУ 200 баллов принесли экзамены по русскому и обществознанию.

Десять тысяч тюменцев собираются участвовать в танцевальном флешмобе

Около 10 тысяч человек планируют принять участие в флешмобе "Танцуй, Тюмень!", который состоится на праздновании Дня города, 28 июля. Акция претендует на звание самой массовой в России: в 16 часов на всех площадках города взлетят квадрокоптеры и зафиксируют рекорд.

В день города Тюменский филармонический оркестр даст бесплатный концерт на набережной

Запсибкомбанк поздравляет жителей и гостей города с днём рождения Тюмени и дарит особенный летний подарок - бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра на набережной.

Часть улицы Горького в Тюмени закрыли для проезда на неделю

С 16 по 22 июля на улице Максима Горького, в районе пересечения с улицей Красные Зори, запрещено движение автотранспорта. За эти дни аварийные службы планируют устранить повреждения коммуникаций водопроводной сети, которая пролегает под дорожным полотном.

Кинологи Росгвардии проходят учебу в Тюмени

В Центре подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковой части 3059) завершился второй курс профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников отрядов мобильных особого назначения и военнослужащих Росгвардии.