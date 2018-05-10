Тюмень за день: 10 мая

Автор фото Евгений Бушуев

Тюменцам предлагают обменять скопившуюся мелочь на банкноты

В мае этого года тюменцы могут обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты, а за часть сдаваемой мелочи получить памятные монеты. Акцию по обмену монет проводит Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России.

Легкоатлетическую эстафету ко Дню Победы пробежали более 900 тюменцев

Почтить память героев спортивными забегами вышли 936 участников. Это представители общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций города, а также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Им предстояло преодолеть дистанцию в 3950 метров, разбитую на двенадцать этапов.

В музейном комплексе Словцова откроется выставка "Nature: pain & hope"

Открытие итоговой выставки "Nature: pain & hope" и церемония награждения участников международного фотоконкурса World Eco Photo 2018 пройдет в музейном комплексе имени Словцова завтра, 11 мая. Начало в 14 часов.

Валерий Фальков назначен ректором ТюмГУ на второй срок

Приказом министерства образования и науки России от 10 апреля 2018 года ректором Тюменского государственного университета на следующие пять лет назначен Валерий Фальков.

Юных тюменцев приглашают на летние математические курсы

Интенсивные курсы по изучению креативной математики, таблицы умножения, а также ментальной арифметики для школьников начальных классов пройдут в Тюмени в июне. Ребята научатся легко работать с цифрами и преодолеют проблемы, связанные с познанием такой непростой науки, как математика. Организатор курсов — интеллектуальный клуб "Команда будущего".