В Тюмени автобусы пойдут в обход участка улицы Осипенко

С 10 мая по 15 августа в связи с ограничением движения на участке улицы Осипенко от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Первомайской из схем движения всех проходящих здесь маршрутов общественного транспорта исключается остановка "Дворец культуры "Нефтяник".

Как сообщает Тюменьгортранс, движение общественного транспорта будет организовано в объезд перекрытого участка по улице Комсомольской. Для маршрутов № 13, 43, 62, 146, 149 при движении в сторону улицы Первомайской дополнительно будет оборудован временный остановочный пункт на улице Комсомольской (напротив остановки "ул. Советская").

Для маршрутов №№ 120, 128, 128к, 129, 140, 145, 147, 152 посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на действующем остановочном пункте "ул. Дзержинского", находящемся на улице Первомайской.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки можно по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.