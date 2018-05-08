Тюмень за день: 8 мая

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В Тюмени до середины августа перекроют участок улицы Осипенко

В областном центре с 10 мая по 15 августа вводятся ограничения для транспорта на автомобильной дороге по улице Осипенко — на участке от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Первомайской. Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры, участок будет перекрыт в связи с капитальным ремонтом.

Бренд личности. Модный тренд или необходимость?!

Раньше было не принято выделяться, а сегодня личный бренд – тренд и необходимость. Это самая обсуждаемая тема в предпринимательском сообществе. 23 мая на форуме для руководителей "Бренд личности" в Тюмени известные спикеры объяснят, почему этот так.

В Тюмени пройдет международная акция "Ночь музеев"

Масштабное ежегодное событие "Ночь музеев" состоится во всех музеях Тюменского музейно-просветительского объединения в ночь с 19 на 20 мая. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа.

В День Победы в Тюмени пройдут концерты и конкурсы

Праздничную программу в честь Дня Победы готовит центр культуры и творчества "Тюмень" для горожан. 9 мая с 12 до 17 часов будут работать две площадки — на Цветном бульваре и на площади у Технопарка. Тюменцев ждут увлекательные развлечения, розыгрыш призов и концерт лучших творческих коллективов.

Топ мероприятий для студентов в Тюмени: концерты, спектакли, мастер-классы

Концерты Макса Коржа, Мота, Курары, спектакли, мастер-классы, выставки, огненные вечеринки – тюменской молодежи на этой неделе скучать не придется. Подробнее о мероприятиях – в подборке проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".