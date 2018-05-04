Тюменец зарегистрировал в несуществующем доме полсотни мигрантов

Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, прописывавшего иностранных граждан в доме, сгоревшем около десяти лет назад.

Мужчина был зарегистрирован и какое-то время проживал в частном доме на улице Избышева. В 2007 году, пока он отбывал срок в колонии, дом сгорел. При этом тюменец продолжал значиться зарегистрированным в этом доме.

С января по апрель 2017 года он направил в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии в дом сорока мигрантов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, получив от них вознаграждение за фиктивную прописку.

Теперь мужчине грозит штраф до полумиллиона рублей либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы.