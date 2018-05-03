Тюмень за день: 3 мая

Автор фото: Артемий Ильин

Улицу Котовского в Тюмени частично перекроют на месяц

С 13 мая по 9 июня будет ограничено движение транспорта на участке улицы Котовского от улицы Мельникайте до улицы Киевской. Там пройдет капитальный ремонт.

В Тюмени может появиться велокафе

На портале "Я решаю" запущен опрос по поводу возможности открытия в городе кафе для велосипедистов. Его особенностью должны стать деревянные столики, в передней части которых есть прорезь для фиксации колеса велосипеда. Таким образом, не слезая с транспорта, велосипедисты могут перекусить или выпить кофе.

ТРЦ "Солнечный" оштрафован на 175 тысяч рублей

В Тюмени нарушение требований пожарной безопасности выявили в ходе проверки в торгово-развлекательном центре "Солнечный" и на рынке "Солнечный".

В Тюмени пройдет курс открытых лекций по истории кино

14 мая в Школе перспективных исследований стартует открытый курс лекций Оксаны Булгаковой "История кино". Он проблематизирует альтернативные модели построения истории кинематографа на материале наиболее интересных фильмов разных стран и эпох.

9 мая в центре Тюмени пройдет легкоатлетическая эстафета

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет на центральных улицах города в полдень.

За документами от Росреестра тюменцев просят обращаться в МФЦ

В конце 2017 года полномочия по приему и выдаче документов по услугам Росреестра на территории Тюменской области передали МФЦ, однако граждане по-прежнему запрашивают эти услуги в офисах кадастровой палаты.