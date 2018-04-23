Тюмень за день: 23 апреля

В Тюмени пройдут испытания теплосетей
Температурные испытания тепловых сетей пройдут в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-2 завтра, 24 апреля. Контур ТЭЦ-2 включает микрорайоны Войновка, Восточные, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом обороны.
Юлия Каплина стала второй на этапе Кубка мира по скалолазанию
Этап Кубка мира по скалолазанию в скорости прошел в Москве с 21 по 22 апреля. В состязаниях участвовали около пятисот спортсменов из 34 стран мира.
Еще в четырех тюменских торговых центрах нашли нарушения пожарной безопасности
Несколько торговых центров в Тюмени были оштрафованы за несоблюдение требований пожарной безопасности. Это "Кристалл", "Сити Молл", "Малахит" и "Остров".
Тюменским предпринимателям расскажут, чем им может помочь государство и муниципалитет
24 апреля 2018 года в 15:00 в администрации Тюмени состоится круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени".
Сериал "Гений: Пикассо" с Антонио Бандерасом выходит раньше эфира на "МегаФон.ТВ"
Первую серию сериала "Гений: Пикассо" можно посмотреть в сервисе "МегаФон.ТВ" за несколько дней до премьеры. Старт показа самого сериала запланирован на 23 апреля на канале National Geographic.
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