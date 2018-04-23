Тюмень за день: 23 апреля

В Тюмени пройдут испытания теплосетей

Температурные испытания тепловых сетей пройдут в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-2 завтра, 24 апреля. Контур ТЭЦ-2 включает микрорайоны Войновка, Восточные, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом обороны.

Юлия Каплина стала второй на этапе Кубка мира по скалолазанию

Этап Кубка мира по скалолазанию в скорости прошел в Москве с 21 по 22 апреля. В состязаниях участвовали около пятисот спортсменов из 34 стран мира.

Еще в четырех тюменских торговых центрах нашли нарушения пожарной безопасности

Несколько торговых центров в Тюмени были оштрафованы за несоблюдение требований пожарной безопасности. Это "Кристалл", "Сити Молл", "Малахит" и "Остров".

Тюменским предпринимателям расскажут, чем им может помочь государство и муниципалитет

24 апреля 2018 года в 15:00 в администрации Тюмени состоится круглый стол "Государственная и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени".

Сериал "Гений: Пикассо" с Антонио Бандерасом выходит раньше эфира на "МегаФон.ТВ"

Первую серию сериала "Гений: Пикассо" можно посмотреть в сервисе "МегаФон.ТВ" за несколько дней до премьеры. Старт показа самого сериала запланирован на 23 апреля на канале National Geographic.