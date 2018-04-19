Тюмень за день: 19 апреля

Пожилые волонтеры принесут добро в экомешочках на дом

Акцию "Добро на дом" в рамках всероссийской Весенней недели добра в Тюмени проведут волонтеры Областного геронтологического центра и фонда "Старшее поколение" вместе с объединением "Круговорот".

В Тюмени школьники создадут роботов для отбора продуктов

В Тюмени городской конкурс по робототехнике "Робомир" пройдет в школе №40 в эту субботу, 21 апреля. В робототехнических состязаниях примут участие около сотни учеников 1–11 классов школ Тюмени.

В Тюмени стартовала патриотическая акция "Вахта памяти"

18 апреля в Тюмени состоялось торжественное открытие областной патриотической акции "Вахта Памяти-2018". Свыше 380 поисковиков и добровольцев приняли участие в ежегодном традиционном мероприятии у Вечного огня на Площади Памяти. Тюменский поисковый центр объявил старт весенней полевой поисковой экспедиции, а также патриотическим и поисковым акциям и проектам 2018 года.

Тюменцам предлагают поучаствовать в фестивале восстановления городской среды

Презентация фестиваля "Том Сойер Фест" пройдет в эту субботу, 21 апреля, в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) в 15.00.

В тюменских поликлиниках можно будет провериться на онкозаболевания

В эту субботу, 21 апреля, в муниципальных поликлиниках Тюмени вновь пройдет профилактическая акция "Доктор с вами", которая будет посвящена предупреждению онкологических заболеваний.