В районе улиц Луначарского и Ямской поменяется схема движения

В Тюмени на улицах Затюменской, Казанской и Ирбитской на участках от улицы Луначарского до улицы Ямской будет организовано одностороннее движение транспорта. Новая схема начнет действовать с 20 мая, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Напомним, что в ТИУ сейчас занимаются благоустройства территории, расположенной в начале улицы Луначарского — между строительным институтом вуза и Крестовоздвиженским храмом. До конца этого года там планируют обустроить "умный" парк и "умную" остановку. В районе парка поменяется схема движения транспорта. Дополнительные места для парковки расположат вдоль оврага, а разделительная полоса вдоль улицы Луначарского исключит парковку во дворе. Заезд на большую парковку во дворе университета будет осуществляться с улицы Казанской. Проезд с улицы Луначарского закроют, чтобы исключить пересечение транспорта и пешеходов.