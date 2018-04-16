Тюмень за день: 16 апреля

Тюменские поисковики отправляются в экспедиции

Весенняя экспедиция тюменских поисковиков пройдет на территории Ржевского района Тверской области и Старорусского района Новгородской области. Первые отряды Тюменского поискового центра отправятся на места сражений Великой Отечественной войны 21 апреля. В экспедиции примут участие свыше 120 поисковиков Тюменской области из 17 поисковых отрядов.

В Тюменской области диспансеризацию прошли более 74 тысяч человек

По данным за первый квартал 2018 года, в Тюменской области первый и второй этапы диспансеризации завершили 74234 человека. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, это 31% от годового плана.

Юные тюменцы отправятся в Сколково на первый чемпионат России по креативной математике

Пять юных студентов тюменской школы "Команда будущего" примут участие в первом чемпионате России по креативной математике IMaths, который будет проходить 29 апреля в московском инновационном центре Сколково.

"Душевный День" откроет тюменцам секреты счастья и саморазвития

Семь лекций на тему счастья и саморазвития объединит мероприятие "Душевный День". Он пройдет в Тюмени 22 апреля с 11 до 16 часов по адресу: ул. Гранитная, 4.

Тюмень готовится ко встрече автопробега "Победа – одна на всех"

17 апреля активисты Югры отправляются в традиционный автопробег на ретроавтомобилях "Победа – одна на всех". Тобольск и Тюмень будут встречать гостей 19 апреля.