Тюмень за день: 16 апреля

Тюменские поисковики отправляются в экспедиции
Весенняя экспедиция тюменских поисковиков пройдет на территории Ржевского района Тверской области и Старорусского района Новгородской области. Первые отряды Тюменского поискового центра отправятся на места сражений Великой Отечественной войны 21 апреля. В экспедиции примут участие свыше 120 поисковиков Тюменской области из 17 поисковых отрядов.
В Тюменской области диспансеризацию прошли более 74 тысяч человек
По данным за первый квартал 2018 года, в Тюменской области первый и второй этапы диспансеризации завершили 74234 человека. Как сообщили в областном департаменте здравоохранения, это 31% от годового плана.
Юные тюменцы отправятся в Сколково на первый чемпионат России по креативной математике
Пять юных студентов тюменской школы "Команда будущего" примут участие в первом чемпионате России по креативной математике IMaths, который будет проходить 29 апреля в московском инновационном центре Сколково.
"Душевный День" откроет тюменцам секреты счастья и саморазвития
Семь лекций на тему счастья и саморазвития объединит мероприятие "Душевный День". Он пройдет в Тюмени 22 апреля с 11 до 16 часов по адресу: ул. Гранитная, 4.
Тюмень готовится ко встрече автопробега "Победа – одна на всех"
17 апреля активисты Югры отправляются в традиционный автопробег на ретроавтомобилях "Победа – одна на всех". Тобольск и Тюмень будут встречать гостей 19 апреля.
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