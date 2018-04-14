Тюмень за день: 13 апреля

В тюменском драмтеатре откроется фотовыставка
Выставка "Прекрасные мгновения театра" откроется в тюменском драмтеатре в честь его 160-летия 17 апреля в 17 часов в холле второго этажа большого зала.
Тюменские предприниматели представят свою продукцию в КНР
С 15 по 21 апреля состоится деловой визит предпринимателей Тюменской области в Китай. В программе — встречи с местными дистрибьюторами, оптовыми компаниями и торговыми сетями для налаживания каналов сбыта продукции тюменских производителей, а также переговоры с потенциальными инвесторами.
Дизайнеров, флористов и мастеров приглашают к участию в тюменской ярмарке
На городской весенней ярмарке, которая пройдет в Тюмени 21 апреля, помимо продуктов питания, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров и многое другое.
Опрос подтвердил: не все тюменцы знают, что Земля вращается вокруг Солнца
Самый простой вопрос касался устройства Солнечной системы, а точнее, тюменцам предлагалось выбрать правильное утверждение: Земля вращается вокруг Солнца или наоборот? Правильно ответили 88% проголосовавших. Еще 5% затруднились ответить, остальные считают, что Солнце вращается вокруг Земли.
КонцептХаб позвал в Тюмень Константина Сёмина
Проект "КонцептХаб" — это серия бесплатных образовательных лекций от известных российских учёных и специалистов-практиков о политике, экономике и актуальных вопросах мировой повестки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru