Тюмень за день: 13 апреля

В тюменском драмтеатре откроется фотовыставка

Выставка "Прекрасные мгновения театра" откроется в тюменском драмтеатре в честь его 160-летия 17 апреля в 17 часов в холле второго этажа большого зала.

Тюменские предприниматели представят свою продукцию в КНР

С 15 по 21 апреля состоится деловой визит предпринимателей Тюменской области в Китай. В программе — встречи с местными дистрибьюторами, оптовыми компаниями и торговыми сетями для налаживания каналов сбыта продукции тюменских производителей, а также переговоры с потенциальными инвесторами.

Дизайнеров, флористов и мастеров приглашают к участию в тюменской ярмарке

На городской весенней ярмарке, которая пройдет в Тюмени 21 апреля, помимо продуктов питания, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров и многое другое.

Опрос подтвердил: не все тюменцы знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Самый простой вопрос касался устройства Солнечной системы, а точнее, тюменцам предлагалось выбрать правильное утверждение: Земля вращается вокруг Солнца или наоборот? Правильно ответили 88% проголосовавших. Еще 5% затруднились ответить, остальные считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

КонцептХаб позвал в Тюмень Константина Сёмина

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