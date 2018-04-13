Тюмень за день: 12 апреля

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Тюменский филармонический оркестр провел открытую репетицию перед гастролями

Генеральная репетиция Тюменского филармонического оркестра в преддверии гастрольного тура по городам России прошла сегодня днем в концертном зале имени Гуляева. Вход на нее был свободным — послушать и поддержать музыкантов перед ответственной поездкой приглашали всех желающих.

Тюменцев приглашают на весеннюю ярмарку

Тюменская весенняя ярмарка пройдет на территории рынка "Михайловский" 21 апреля. В течение дня горожане здесь смогут купить различные продукты, изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров, посетить мастер-класс или же просто перекусить.

В тюменском "Космосе" сыграют казанские актеры

12 и 14 апреля зрителям представят трагикомедию "Ставка". Герои истории исследуют себя и окружающих в надежде ответить на один из главных вопросов: как хорошие люди превращаются в нечто неопределенное и гибнут? Спектакль поставлен по мотивам пьесы "Пикник" Фернандо Аррабаля.

В Тюмени моют скверы и парки

В Тюмени подрядные организации приступили к весенней уборке — от пыли и грязи отмывают перильные и дорожные ограждения и наиболее посещаемые горожанами места отдыха.

Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по работе с керамикой

Интерактивная выставка "Ее величество чашка" состоится 15 апреля в мультицентре "Моя территория". Тюменцы смогут не только посмотреть декорированные объекты, но и сами создать новые экспонаты.