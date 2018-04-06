Тюмень за день: 6 апреля

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Тюменцев приглашают на массовую зарядку на Цветном бульваре

Согласно результатам опроса, проведенного в популярном тюменском сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72", 33% тюменцев регулярно занимаются спортом. Такое же количество проголосовавших периодически старается влиться в активный и здоровый образ жизни.

Тюменцы хотят обустроить парк на левом берегу Туры

Провести благоустройство территории на берегу реки Туры от моста улицы Мельникайте до моста улицы Профсоюзной предложили накануне главе администрации Тюмени Александру Моору на приеме граждан.

На тюменских кладбищах прибрались к Радонице

В Тюмени в преддверии родительского дня, который в этом году приходится на 17 апреля, специалисты департамента городского хозяйства обследовали кладбища Червишевское – 1, – 2, – 3 и Верхнеборское.

Топ мероприятий в Тюмени на 7–8 апреля

Тюменцы смогут поучаствовать в праздничных службах, приобрести и освятить куличи, причаститься, исповедаться и многое другое. Мероприятия начнутся уже в пятницу и продлятся до воскресенья.

В Ленинском округе Тюмени благоустроят еще один сквер

В ближайшее время в Тюмени займутся обустройством сквера Александра Моисеенко, расположенного между корпусами Тюменского медицинского университета. Там появятся спортивные площадки и лекторий, высадят около полусотни новых деревьев и заменят тротуарное покрытие. Концепция обновления сквера, названного в честь одного из ректоров тюменского медицинского вуза, прорабатывалась совместно с представителями ТюмГМУ.