Тюмень за день: 5 апреля

Фото Сергея Елесина

В Тюменской области закрываются ледовые переправы

Вчера была завершена работа трех ледовых переправ в Ярковском районе. Проведенные специалистами ГИМС замеры льда показали, что проезд транспорта по ним стал опасен. После закрытия переправ были ликвидированы ледяные трассы через реки. В этих местах установили предупреждающие знаки и преграждающие проезд устройства.

В Тюмени сгорел магазин игрушек Rich Family

Ночью, 5 апреля, в 00:15 на пульт поступило сообщение о пожаре в магазине игрушек "RichFamily" по улице Кремлевская. Первые подразделения 13-й пожарно-спасательной части прибыли на место через пять минут. В ходе разведки и работ по ликвидации пожара было установлено, что здание отдельно стоящее, на момент пожара в здании людей не было.

Тюменский филармонический оркестр готовится к гастрольному туру

15 апреля начнется гастрольный тур самого молодого симфонического оркестра России — Тюменского филармонического оркестра. Он откроется концертом в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

В тюменских больницах закончился карантин

C 4 апреля приказом департамента здравоохранения Тюменской области в медицинских организациях региона отменены карантинные мероприятия. Профилактические меры в виде масочного режима и проветривания сохраняются.

Мировые лидеры по скалолазанию проведут для тюменцев мастер-класс

7 апреля любой желающий сможет попробовать себя на скалодроме и подняться по эталонной 15-метровой трассе под руководством лидеров российского и мирового скалолазания.