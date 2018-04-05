В Тюмени заменят более десяти километров теплосетей

В 2018 году капитальный ремонт 28 объектов в рамках программы благоустройства дворовых территорий проведет "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания". Общая протяженность теплосетей, подлежащих замене, составляет более 10 километров.

Один из крупнейших проектов – дворовая территория жилых домов №141 - 141 (к.1–3) – 143 (к.2,5,7), расположенных на Московском тракте. Инженерные коммуникации на данном участке прокладывались в разные годы, периодически бригадам теплоснабжающей организации приходится устранять повреждения на сетях. В летний период УСТЭК заменит на этом участке 435 метров трубопровода различного диаметра.

Как сообщили в пресс-службе УСТЭК, согласно утвержденному плану, работы по замене теплосетей во дворе начнут в июне и завершат в июле, в августе–сентябре подрядные организации приступят к благоустройству территории.