В части Зареки на сутки отключат воду, в еще одном районе могут быть перебои

В предстоящие сутки в Тюмени пройдут масштабные работы по запуску нового магистрального водовода. Тюменцам, попадающим в районы возможных перебоев в водоснабжении, рекомендуют иметь минимальный запас воды.

Новый участок магистрального водовода был построен взамен существующего, который сейчас проходит в зоне строительства нового моста через реку Туру по улице Мельникайте. За отведенные 24 часа специалистам тюменского водоканала предстоит не только осуществить врезку нового участка магистрального водовода в существующую водопроводную сеть, но и вывести из работы старый участок.

Специфика предстоящих работ не позволяет провести их без полного осушения участка магистрального водовода, поэтому с 22.00 4 апреля до 22.00 5 апреля водоснабжение будет отсутствовать в 15 многоквартирных домах по адресам: улица Барабинская, 1А, 1Б, 1В, улица Береговая, 112, 201в, Береговой переулок, 47, 51, 53, улица Мельникайте, 2 к4, 2 к5, 2 к6, улица Харьковская, 83, 85, Щербакова, 36, а также в частном секторе — список улиц можно посмотреть на сайте водоканала.

Снижение параметров давления воды и перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут наблюдаться в границах: от улицы Челюскинцев до улицы Монтажников между улицей Харьковской и 50 лет ВЛКСМ, а также в квадрате: от Транссибирской магистрали до улицы Широтной между улицей Мельникайте и районом Войновки.

"В районах с возможными перебоями мы рекомендуем тюменцам иметь минимальный запас воды, особенно в утренние и вечерние часы. Прежде всего, перебои могут коснуться жителей верхних этажей пятиэтажной застройки. Мы обеспечим максимальную подачу воды по остающимся в работе водоводам, чтобы свести риск возникновения перебоев в водоснабжении к минимуму", — отметили в пресс-службе тюменского водоканала.