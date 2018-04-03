Тюмень за день: 3 апреля

Фото Сергея Бушуева

Известный тренер Радислав Гандапас проведет в Тюмени уникальный бизнес-семинар

Известный тренер, специалист по лидерству Радислав Гандапас проведет в Тюмени уникальный бизнес-семинар "Скрипты и алгоритмы успеха". 26 мая 2018 года Радислав Гандапас раскроет проверенный и точный набор инструкций, описывающих последовательность действий. Семинар поможет участникам обрести статус и деньги, а также высшие ценности: счастье, свободу и независимость.

На улице Лесопарковой временно ограничат движение

В Тюмени для транспорта закроют участок улицы Лесопарковой — от пересечения с улицей Казачьи Луга до строения № 6в/1. С 9 апреля по 1 октября в этом районе пройдет строительство межквартального проезда.

После пасхальной службы от Знаменского собора пойдут бесплатные автобусы

В Тюмени в ночь с 7 на 8 апреля после пасхальной службы в Знаменском соборе горожане смогут бесплатно добраться домой на общественном транспорте.

Тюменцам дарят билеты на спектакль "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов на спектакль "Дядя Ваня". Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел и объявят 13 апреля в 12:00.

В Тюмени прошел первый фестиваль комиксов

На минувших выходных в скейт-парке SibSub состоялся первый в Тюмени фестиваль комиксов — Comic Arts Tyumen. За два дня его посетили более 2 тысяч человек.