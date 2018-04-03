После пасхальной службы от Знаменского собора пойдут бесплатные автобусы

11:40 03 апреля 2018
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В Тюмени в ночь с 7 на 8 апреля после пасхальной службы  в Знаменском соборе горожане смогут бесплатно добраться домой на общественном транспорте.

Тюменцев развезут домой четырьмя автобусами АО "ТПАТП № 1" вместимостью от ста пассажиров. Они пойдут по направлениям:

— "Знаменский кафедральный собор — СК "Здоровье" — ММС";

— "Знаменский кафедральный собор — ул. Энтузиастов — з-д Медоборудования — ул. Дмитрия Менделеева";

— "Знаменский кафедральный собор — а/п "Плеханово"";

— "Знаменский кафедральный собор — Дом обороны — ул. Московский тракт — Магазин "Пышма" — ул. Таллинская — Рабочий поселок — Антипино, ул. Высотная".

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Теги: автобус , Пасха
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