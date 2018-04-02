Тюмень за день: 2 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Тюменская филармония проведет ярмарку абонементов

С 13 по 15 апреля в Тюменской филармонии состоится весенняя ярмарка-продажа абонементов концертного сезона 2018/2019.

На улице Герцена в Тюмени появилась еще одна платная парковка

С сегодняшнего дня платный режим действует на парковке по нечетной стороне улицы Герцена — от улицы Дзержинского до улицы Челюскинцев.

Пасхальный фестиваль пройдет в Тюменской филармонии

14 апреля в рамках ХVII Московского Пасхального фестиваля на сцене Тюменской филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

На Цветном бульваре пройдет областная зарядка

В эту субботу, 7 апреля, на площади у цирка на Цветном бульваре будет дан старт региональной акции "Областная зарядка". Массовую зарядку для тюменцев с 13.00 до 13.30 проведут спортивные семейные династии, именитые спортсмены, представители Академии профессионалов фитнеса и участники проекта "Здравый смысл".

Тюменцам помогают изготовить портреты к "Бессмертному полку"

В Тюменской областной научной библиотеке продолжается акция "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл", "Дети войны". До 27 мая тюменцам бесплатно оцифруют и распечатают в формате А4 фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени.