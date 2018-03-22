Тюмень за день: 22 марта

В Тюмени ожидается сильный снегопад
По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 марта, в Тюмени в течение дня будет идти мокрый снег. Он может начаться ближе к полудню и усилиться к вечеру. К ночи ожидается сильный снегопад.
В Тюмени организуют всероссийские соревнования для скалолазов
В Тюмени пройдут чемпионат и кубок России – 2018 по скалолазанию. С 11 по 15 апреля спортсмены будут соревноваться в легкоатлетическом манеже на одном из самых больших в России скалодромов.
В Тюмени впервые выполнили трансплантацию костного мозга
Специалисты Тюменской Областной клинической больницы №1 провели операцию по трансплантации костного мозга. В конце января этого года 56-летнему мужчине с заболеванием системы крови была выполнена аутологичная трансплантация, то есть та, при которой клетки для пересадки брались у самого пациента. Такая операция в регионе проведена впервые.
Жители Тюменской области проголосовали за строительство двух бассейнов и дворца культуры
В регионе подвели результаты рейтингового голосования, которое проходило в Тобольске, Ялуторовске и Ишиме 18 марта. Жителям муниципалитетов предлагалось решить, какой из объектов городу необходим в первую очередь.
Все победители викторины "Тюмень – она моя!" получат подарки, но уже в апреле
На фестивале "Тюменская весна" была зафиксирована небывалая активность на всех праздничных площадках. Особенно людно было в местах проведения викторины "Тюмень – она моя!"
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